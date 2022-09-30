Повреждения «Северного потока» заставили Европу беспокоиться о подводных кабелях интернета

Безопасность европейской нефтегазовой инфраструктуры находится под пристальным вниманием после обнаружения утечек в трубопроводах «Северный поток».

НАТО предупредило, что может принять ответные меры против так называемого «саботажа». При этом Норвегия — член военного альянса — планирует мобилизовать вооруженные силы вокруг своей собственной инфраструктуры.

Премьер-министр страны Йонас Гар Штёре заявил, что на нефтегазовых объектах будет больше военных.

Норвегия в настоящее время является крупнейшим экспортером нефти и газа в Европу. У страны есть несколько подводных трубопроводов, ведущих к остальной части континента.

Но это также делает Норвегию и ее балтийских соседей более уязвимыми для потенциального саботажа.

Норвегия имеет более 5000 миль нефте- и газопроводов, что существенно усложняет задачу по обеспечению безопасности.

Начальник штаба военно-морского флота Великобритании адмирал сэр Бен Кей отмечает, что не только нефте- и газопроводы находятся под угрозой. 

По морскому дню походят подводные кабели передачи данных, которые обеспечивают работу интернета в Европе.

Опубликовано: Светлана Репина

 

 













{[{ article.headline1 }]}

{[{ article.mainImage.comment }]}

{[{ article.headline2 }]}

Опубликовано: {[{ article.author }]}

Вам может быть интересно:


 

 