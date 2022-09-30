России заблокировала резолюцию Совета Безопасности ООН о непризнании референдумов

Москва воспользовалась своим правом вето и заблокировала решение Совбеза ООН о непризнании референдумов в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях.

Российская Федерация, как постоянный член Совета безопасности ООН, воспользовалась своим правом вето и заблокировала проект резолюции, представленной Соединенными штатами и Албанией.

Документ призывал не признавать и осудить референдумы, проведенные в ЛНР, ДНР, Херсонской и Луганской областях. Действия Москвы названы незаконными и нарушающими нормы международного гуманитарного права.

Опубликовано: Максим Алексеев

 

 













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