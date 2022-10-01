Индия и Китай воздержались от голосования по резолюции Совбеза ООН осуждающей референдумы

Представители КНР и Индии отказались голосовать по резолюции ООН, осуждающей референдумы в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях.

Индия и Китай воздержались от голосования в Совете безопасности ООН по резолюции, осуждающей проведение референдумов в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей.

Представитель Пекина подчеркнул, что Совбез ООН должен оставаться беспристрастным и не принимать чью-либо сторону, прилагая усилия к дипломатическому урегулированию конфликта.&

В свою очередь представитель Индии заявила, что воинственная риторика ни к чему хорошему не приведет и нужно искать способы вернуться за стол переговоров.