Индия и Китай воздержались от голосования по резолюции Совбеза ООН осуждающей референдумы
Представители КНР и Индии отказались голосовать по резолюции ООН, осуждающей референдумы в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях.
Индия и Китай воздержались от голосования в Совете безопасности ООН по резолюции, осуждающей проведение референдумов в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей.
Представитель Пекина подчеркнул, что Совбез ООН должен оставаться беспристрастным и не принимать чью-либо сторону, прилагая усилия к дипломатическому урегулированию конфликта.&
В свою очередь представитель Индии заявила, что воинственная риторика ни к чему хорошему не приведет и нужно искать способы вернуться за стол переговоров.
Опубликовано: Максим Алексеев
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
НАТО призвало Путина прекратить боевые действия в Украине
Россия в Совбезе ООН наложила вето на резолюцию США об осуждении референдумов в Украине
Суздальцев: газопровод «Турецкий поток» тоже будет взорван, Россию навсегда удаляют с газового рынка Европы
В Германии инфляция достигла двухзначных цифр впервые с момента введения евро
Суздальцев: США взорвали российские газопроводы с полного согласия ЕС