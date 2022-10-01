Норвегия назвала аварию на «Северных потоках» целенаправленной диверсией

Постпред Норвегии при ООН Мона Юуль заявила, что авария на «Северных потоках» произошла в результате целенаправленной диверсии.

1 октября постоянный представитель Норвегии при ООН Мона Юуль заявила, что по имеющимся у норвежской стороны данным, взрывы на ветках «Северного потока» произошли в результате целенаправленной диверсии.

Юуль считает, что повреждения магистрального газопровода, поставившие под угрозу возможность доставки «голубого топлива» из России в Германию, были произведены специально для создания дополнительной напряжённости в европейском обществе.