Германия с опаской отреагировала на заявление Украины о вступлении в НАТО

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок выразила сомнения по поводу заявки Украины на членство в НАТО.

«Мы продолжаем поддерживать право Украины на самооборону с применением тяжелого вооружения, но делаем все возможное, чтобы другие страны и НАТО не были втянуты в эту войну», — завила она в пятницу вечером в телеэфире.

Ранее Киев заявлял, что хочет подать заявку на вступление в оборонный альянс НАТО. При этом известно, что обязательным условием вступления является то, что кандидат не должен быть вовлечен в международные конфликты и пограничные споры. Украина находится в состоянии войны с Россией с 24 февраля.

Глава МИД Германии убеждена, что президент России Владимир Путин еще больше изолирует себя на международном уровне с завершением присоединения новых украинских территорий.

«Речь идет о захвате земли с самым жестоким насилием, методами, которые вы больше не можете себе представить, что люди могут делать с другими людьми», — заявила Бербок и подчеркнула: «И именно поэтому совершенно ясно, что это грубое нарушение Устава ООН на самом деле не может быть принято ни одной страной в мире».