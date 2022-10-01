Германия с опаской отреагировала на заявление Украины о вступлении в НАТО
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок выразила сомнения по поводу заявки Украины на членство в НАТО.
«Мы продолжаем поддерживать право Украины на самооборону с применением тяжелого вооружения, но делаем все возможное, чтобы другие страны и НАТО не были втянуты в эту войну», — завила она в пятницу вечером в телеэфире.
Ранее Киев заявлял, что хочет подать заявку на вступление в оборонный альянс НАТО. При этом известно, что обязательным условием вступления является то, что кандидат не должен быть вовлечен в международные конфликты и пограничные споры. Украина находится в состоянии войны с Россией с 24 февраля.
Глава МИД Германии убеждена, что президент России Владимир Путин еще больше изолирует себя на международном уровне с завершением присоединения новых украинских территорий.
«Речь идет о захвате земли с самым жестоким насилием, методами, которые вы больше не можете себе представить, что люди могут делать с другими людьми», — заявила Бербок и подчеркнула: «И именно поэтому совершенно ясно, что это грубое нарушение Устава ООН на самом деле не может быть принято ни одной страной в мире».
Опубликовано: Тарас Медведев
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