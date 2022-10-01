В Китае археологи нашли человеческий череп, которому миллион лет

Во время раскопок в китайской провинции Хубэй археологи нашли практически целый человеческий череп, которому около миллиона лет.

Раскопки проводили сотрудники местного Института культурных реликвий и археологии. Ранее в округе Юн были найдены еще два подобных черепа.

Ожидается, что находки помогут пролить свет на эволюцию человека в Восточной Азии и дадут четкое представление о человеческом лице в тот исторический период.

Лу Чэнцю, руководитель группы раскопок говорит, что новый череп похож на два предыдущих в плане среды захоронения, остатков фауны и технических характеристик каменных изделий.

Вероятно, череп относится к периоду палеолита или старого каменного века. Предыдущие черепа принадлежали людям, жившим в этом регионе от 800 000 до 1,1 млн лет назад.

Археологи обнаружили на месте раскопок окаменелости животных, например крупных травоядных и некоторых плотоядных, а также каменные орудия труда.

Они считают, что эти орудия использовались, скорее всего, для охоты и разделки животных.

По словам археологов, доказательства свидетельствуют о том, что юньсяньский человек ел много крупных травоядных.