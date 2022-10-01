Салливан заявил, что риск применения Путиным ядерного оружия существует, но не кажется неизбежным
Риск применения ядерного оружия президентом России Владимиром Путиным существует, но не кажется неизбежным, заявил в пятницу высокопоставленный американский чиновник.
«Существует риск, учитывая воинственное отношение, с которым Путин говорит об этом, что он обдумывает это, и точно так же мы очень четко представляем, какими будут последствия», — заявил советник Белого дома по нацбезопасности Джейк Салливан.
Однако, он выразил мнение, что США «в настоящее время мы не видят никаких признаков скорого применения ядерного оружия».
Опубликовано: Тарас Медведев
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