Байден продолжает верить в возможность возобновления переговоров России и Украины

Советник президента США, заявил, что глава Белого дома продолжает верить в возможность урегулирования конфликта дипломатическим путем.

Выступая на брифинге в Белом доме советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Джо Байден продолжает верить в возможность урегулирования конфликта путем переговоров.

"Президент Байден считает, что дипломатическое решение конфликта возможно, но только на принципах ООН", — сказал советник главы Белого дома.

Салливан подчеркнул, что из общения с руководством Украины у него сложилось мнение, что там придерживаются аналогичной точки зрения.

Опубликовано: Максим Алексеев

 

 













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