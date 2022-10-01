Арестович: Украина может вступить в НАТО на саммите в Вильнюсе
Советник ОП Украины Алексей Арестович заявил, что Украина может вступить в НАТО уже в июле следующего года.
1 октября советник Офиса президента Украины Алексей Арестович в своём пресс-релизе заявил о том, что поданная главой киевского режима Владимиром Зеленским заявка на вступление в НАТО будет принята.
Арестович отметил, что украинские власти «не подали бы заявку, если бы это решение не было согласовано с Западом», поэтому считает, что Украина станет членом Североатлантического альянса на следующем саммите, который состоится в литовском Вильнюсе в 2023 году.
Опубликовано: Диана Мудреченко
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
НАТО призвало Путина прекратить боевые действия в Украине
Россия в Совбезе ООН наложила вето на резолюцию США об осуждении референдумов в Украине
Суздальцев: газопровод «Турецкий поток» тоже будет взорван, Россию навсегда удаляют с газового рынка Европы
В Германии инфляция достигла двухзначных цифр впервые с момента введения евро
Суздальцев: США взорвали российские газопроводы с полного согласия ЕС