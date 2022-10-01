Арестович: Украина может вступить в НАТО на саммите в Вильнюсе

Советник ОП Украины Алексей Арестович заявил, что Украина может вступить в НАТО уже в июле следующего года.

1 октября советник Офиса президента Украины Алексей Арестович в своём пресс-релизе заявил о том, что поданная главой киевского режима Владимиром Зеленским заявка на вступление в НАТО будет принята.

Арестович отметил, что украинские власти «не подали бы заявку, если бы это решение не было согласовано с Западом», поэтому считает, что Украина станет членом Североатлантического альянса на следующем саммите, который состоится в литовском Вильнюсе в 2023 году.