Число жертв удара по колонне беженцев в Запорожской области выросло до 30

Член Главного совета ВГА Запорожской области Владимир Рогов заявил, что в результате удара ВСУ по колонне беженцев на Ореховском шоссе погибли 30 человек.

1 октября председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своём Telegram-канале сообщил о том, что число жертв удара украинской стороны по мирной колонне беженцев на Ореховском шоссе в Запорожской области увеличилось до 30 человек.

Рогов добавил, что ещё 88 человек получили ранения различной степени тяжести, среди которых есть трёхлетняя девочка. Всем пострадавшим от атаки со стороны Украины оказывается вся необходимая медицинская помощь.