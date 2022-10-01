Ученые доказали: кошки действительно помогают лечить разные болезни
Лечебный эффект достигается благодаря звуковым колебаниям, которые возникают во время кошачьего урчания.
Лечение кошками носит название "фелинотерапия". Это разновидность анималотерапии - лечения, основанного на общении людей с домашними питомцами.
Ученые выяснили, что кошки не только стабилизируют артериальное давление и успокаивают нервную систему.
Их мурлыканье способствует быстрому сращиванию переломанных костей, укреплению иммунитета, ускоряет регенерацию тканей и клеток.
Это происходит благодаря тому, что мурлыканье представляет собой звуковые колебания с частотой от 20 до 50 герц, которые оказывают лечебный эффект на организм человека.
Опубликовано: Наталья Павлова
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