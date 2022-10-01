В Германии инфляция достигла двухзначных цифр впервые с момента введения евро
Инфляция в Германии достигла двузначного числа впервые с момента введения евро более 20 лет назад.
После окончания действия временных мер по оказанию помощи из-за обострения экономического кризиса показатель вырос больше, чем ожидалось.
По данным Федерального статистического управления, потребительские цены выросли на 10,9% по сравнению с прошлым годом в сентябре, превысив августовский рост на 8,8%.
Масштаб ускорения оказался значительным. Правительство Германии в четверг объявило, что снизит цены на газ, что может смягчить показатели инфляции в будущем.
Для реализации этой инициативы власти займут как минимум 150 млрд евро. Официальные лица ЕЦБ уже планируют еще одно значительное повышение процентных ставок после исторического повышения на 75 базисных пунктов в этом месяце.
Президент Европейского центробанка Кристин Лагард заявила, что на следующих нескольких встречах будет повышение.
Вице-президент ЕЦБ Луис де Гиндос заявил, что политики должны сделать «все возможное, чтобы замедлить инфляцию.
Усилия ЕЦБ осложняются быстрым ухудшением перспектив еврозоны, в которую входят 19 стран, в связи с сокращением поставок российских энергоносителей.
Опубликовано: Светлана Репина
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