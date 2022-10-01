Россия в Совбезе ООН наложила вето на резолюцию США об осуждении референдумов в Украине
Российская Федерация наложила вето на резолюцию США на заседании Совбеза ООН.
На заседании Совета Безопасности Организации Объединенных Наций США и Албания выдвинули резолюцию об осуждении вхождения в состав России новых территорий.
Россия же наложила вето на данную резолюцию. Пострпед России при ООН Небензя прокомментировал ситуацию.
По словам Небензи, народ Донбасса сделал выбор в пользу совместного будущего с Российской Федерацией.
Опубликовано: Николай Скира
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