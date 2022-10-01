Россия в Совбезе ООН наложила вето на резолюцию США об осуждении референдумов в Украине

Российская Федерация наложила вето на резолюцию США на заседании Совбеза ООН.

На заседании Совета Безопасности Организации Объединенных Наций США и Албания выдвинули резолюцию об осуждении вхождения в состав России новых территорий.

Россия же наложила вето на данную резолюцию. Пострпед России при ООН Небензя прокомментировал ситуацию.

По словам Небензи, народ Донбасса сделал выбор в пользу совместного будущего с Российской Федерацией.

Опубликовано: Николай Скира

 

 













{[{ article.headline1 }]}

{[{ article.mainImage.comment }]}

{[{ article.headline2 }]}

Опубликовано: {[{ article.author }]}

Вам может быть интересно:


 

 