«Газпром» оценил объем утечки газа из ниток «Северного потока»

В корпорации «Газпром» подсчитали объем утечки газа из ниток «Северного потока».

В ходе заседания совета безопасности ООН официальны представитель корпорации «Газпром» Сергей Куприянов сообщил, что на момент взрывов в трубах "Северного потока" находилось 800 миллионов кубометров газа.

"По имеющимся данным в нитках "Северного потока" находилось 800 миллионов кубометров газа", — сказал Куприянов.

Представитель «Газпрома» пояснил, что этого количества хватило бы такому государству, как Дания на три месяца. Куприянов подчеркнул, что корпорация ищет пути решения возникшей проблемы.