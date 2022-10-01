Европа не собирается прекращать ядерную торговлю с Россией
Страны Евросоюза продолжают импортировать и экспортировать российское ядерное топливо, которое не попадает под санкции.
29 сентября из французского порта Дюнкерк вышло грузовое судно с ураном, которое направляется в российскую Усть-Лугу.
В этом же французском порту в третий раз за месяц приходит судно «Михаил Дудин», которое перевозит уран из России под панамским флагом.
Экологическая группа Greenpeace France осудила продолжающиеся поставки и призвала прекратить всю торговлю ядерным топливом.
Представители группы говорят, что это усиливает энергетическую зависимость Европы и откладывает переход на возобновляемые источники энергии.
При этом в пакет санкций, анонсированных Еврокомиссией 30 сентября, не входят ограничения для российского ядерного сектора.
Французские власти неоднократно заявляли, что страна не зависит от России в поставках атомных электростанций, которые обеспечивают 67% ее электроэнергии.
EDF, которая управляет всеми АЭС Франции, заявила, что ее поставки урана гарантированы долгосрочными контрактами на срок до 20 лет.
Опубликовано: Светлана Репина
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