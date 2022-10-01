Растворимый кофе может нанести вред организму
Этот напиток заменяет собой натуральный кофе и служит альтернативой походу в кафе. Но пить его часто не нужно.
Изначально растворимый кофе был разработан для нужд армии. Но позже "быстрый" напиток стал популярен во всем мире.
Есть несколько разновидностей этого напитка: порошковый, гранулированный и сублимированный.
Несомненными плюсами растворимого кофе являются быстрота и удобство его приготовления и необходимое содержание кофеина, который помогает быстро взбодриться.
Но у него все-таки больше минусов, чем плюсов: содержание кофейных зерен - всего 15 %, все остальное - это ароматические и синтетические добавки.
Кроме того, он повышает кислотность в желудке, вызывает сухость кожи и обезвоживание организма.
Опубликовано: Наталья Павлова
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