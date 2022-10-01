Растворимый кофе может нанести вред организму

Этот напиток заменяет собой натуральный кофе и служит альтернативой походу в кафе. Но пить его часто не нужно.

Изначально растворимый кофе был разработан для нужд армии. Но позже "быстрый" напиток стал популярен во всем мире.

Есть несколько разновидностей этого напитка: порошковый, гранулированный и сублимированный.

Несомненными плюсами растворимого кофе являются быстрота и удобство его приготовления и необходимое содержание кофеина, который помогает быстро взбодриться.

Но у него все-таки больше минусов, чем плюсов: содержание кофейных зерен - всего 15 %, все остальное - это ароматические и синтетические добавки.

Кроме того, он повышает кислотность в желудке, вызывает сухость кожи и обезвоживание организма.