Небензя: расследование диверсии на «Северных потоках» не может пройти без России
Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что расследование взрывов на «Северных потоках» не может пройти без России.
1 октября постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя в своём пресс-релизе заявил о том, что расследование произошедших на ветках газопровода «Северный поток» четырёх взрывов в Балтийском море не может проходить без России.
Небензя отметил, что именно Российская Федерация является владельцем пострадавшего от диверсий магистрального газопровода, поэтому имеет полное право принимать непосредственное участие в расследовании данного инцидента.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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