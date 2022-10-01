Небензя: расследование диверсии на «Северных потоках» не может пройти без России

Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что расследование взрывов на «Северных потоках» не может пройти без России.

1 октября постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя в своём пресс-релизе заявил о том, что расследование произошедших на ветках газопровода «Северный поток» четырёх взрывов в Балтийском море не может проходить без России.

Небензя отметил, что именно Российская Федерация является владельцем пострадавшего от диверсий магистрального газопровода, поэтому имеет полное право принимать непосредственное участие в расследовании данного инцидента.