Медики рассказали, с чем категорически нельзя мешать парацетамол
Нарушение правил приема лекарства может вызвать сбой в работе организма вплоть до летального исхода.
Парацетамол ни в коем случае нельзя смешивать с напитками, которые даже в незначительной концентрации содержат этанол.
Этанол присутствует в алкоголе, в кефире и квасе. Сочетание лекарства с этими напитками может нанести серьезный урон печени и привести к смерти человека.
Нормальному усвоению парацетамола препятствуют травы, фрукты и овощи с высоким содержанием углеводов и пектина.
Не рекомендуется смешивать парацетамол и с крестоцветными - белокочанной и брюссельской капустой, брокколи.
Очень важно соблюдать правильную дозировку при приеме этого лекарства: только три грамма в сутки, и не более.
Опубликовано: Наталья Павлова
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