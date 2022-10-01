Медики рассказали, с чем категорически нельзя мешать парацетамол

Нарушение правил приема лекарства может вызвать сбой в работе организма вплоть до летального исхода.

Парацетамол ни в коем случае нельзя смешивать с напитками, которые даже в незначительной концентрации содержат этанол.

Этанол присутствует в алкоголе, в кефире и квасе. Сочетание лекарства с этими напитками может нанести серьезный урон печени и привести к смерти человека.

Нормальному усвоению парацетамола препятствуют травы, фрукты и овощи с высоким содержанием углеводов и пектина.

Не рекомендуется смешивать парацетамол и с крестоцветными - белокочанной и брюссельской капустой, брокколи.

Очень важно соблюдать правильную дозировку при приеме этого лекарства: только три грамма в сутки, и не более.