Ученые нашли доказательства наличия жидкой воды на Марсе

Результаты исследования, проведенного учеными Кембриджского, Шеффилдского и Открытого университетов доказывают существование жидкой воды на Марсе.

В ходе исследования ученые использовали лазеры на космических кораблях для выявления изменений высоты ледяных шапок на Марсе.

Затем они сравнили эти показатели с компьютерной моделью, которая показала, как водоем под этими ледяными шапками изменит поверхность, и обнаружили, что они совпадают.

Как и Земля, Марс имеет толстые водяные ледяные шапки на обоих полюсах, примерно эквивалентные по совокупному объему ледяному щиту Гренландии.

Профессор Нил Арнольд из Кембриджского института полярных исследований Скотта говорит, что сочетание новых топографических данных, результатов компьютерной модели и данных радара делает гораздо более вероятным существование по крайней мере одной области подледниковой жидкой воды.

Он также отмечает, что Марс все еще должен быть геотермально активным, чтобы вода под ледяной шапкой оставалась жидкой.

Доктор Фрэнсис Батчер из Университета Шеффилда утверждает, что жидкая вода является важным компонентом жизни, хотя это не обязательно означает, что жизнь существует на Марсе.

По ее словам, чтобы быть жидкой при таких низких температурах, вода под южным полюсом должна быть очень соленой, что затруднит ее обитание какой-либо микробной жизнью.