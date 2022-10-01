Тайвань построил новый десантный корабль для обеспечения обороны

Тайваньский военно-морской флот получил в пятницу новый отечественный десантный корабль, который можно использовать для высадки войск и поддержки линий снабжения на уязвимые острова.

Это является частью инициативы президента Цай Инвэня по обеспечению оборонной самодостаточности.

Корабль получил название Юй Шань, названный в честь самой высокой горы Тайваня и стал очередным достижением в модернизации вооруженных сил.

Выступая на церемонии ввода корабля в портовом городе Гаосюн, Цай Инвэнь сказала, что корабль показывает способность Тайваня увеличить производство таких судов.

По ее словам, когда дело доходит до военных угроз со стороны Китая, настоящий мир может быть достигнут только путем укрепления потенциала самообороны.

Инвэнь также подчеркнула необходимость обеспечить автономию национальной обороны и предоставить военным лучшее оборудование для защиты страны.

Построенный тайваньской государственной корпорацией CSBC, корабль вооружен пушкой для поражения воздушных и надводных целей, зенитными ракетами и скорострельными зенитными и противоракетными орудиями ближнего боя Phalanx.

Это десантное военное судно с местом для десантных кораблей и вертолетов, но оно возьмет на себя также основную транспортную роль в Южно-Китайском море и прибрежных тайваньских островах, расположенных недалеко от побережья Китая.