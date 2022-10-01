В государстве Западной Африки Буркина-Фасо осуществлен государственный переворот

Группа военных в пятницу, 30 сентября, захватила власть в Буркина-Фасо, сместив с президентского поста подполковника Поля-Анри Сандаого Дамибу.

Заговорщики объявили о случившемся в эфире национального телеканала, обвинив Дамибу некомпетентным и неспособным решать проблемы госбезопасности.

Страну возглавил, по последним данным, капитан Ибрагим Траоре. Агентство Reuters сообщило,что пришедшие к власти уже ввели ряд мер: закрыли границы страны и распустили правительство.

Действие нынешней конституции Буркина-Фасо пока приостановлено.

Дамиба находился у власти с 31 января 2022 года. Он пришел к власти в результате мятежа, приведшего к отстранению законно избранного президента Буркина-Фасо Роша Марка Каборе.