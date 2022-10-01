В государстве Западной Африки Буркина-Фасо осуществлен государственный переворот
Группа военных в пятницу, 30 сентября, захватила власть в Буркина-Фасо, сместив с президентского поста подполковника Поля-Анри Сандаого Дамибу.
Заговорщики объявили о случившемся в эфире национального телеканала, обвинив Дамибу некомпетентным и неспособным решать проблемы госбезопасности.
Страну возглавил, по последним данным, капитан Ибрагим Траоре. Агентство Reuters сообщило,что пришедшие к власти уже ввели ряд мер: закрыли границы страны и распустили правительство.
Действие нынешней конституции Буркина-Фасо пока приостановлено.
Дамиба находился у власти с 31 января 2022 года. Он пришел к власти в результате мятежа, приведшего к отстранению законно избранного президента Буркина-Фасо Роша Марка Каборе.
Опубликовано: Храмова Оксана
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