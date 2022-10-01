Россия обвиняет западные санкции в сложностях с техобслуживанием газопровода «Турецкий поток»
Российский оператор газопровода, который поставляет природный газ в Турцию и на Балканы, заявил, что приостановит некоторые работы по техническому обслуживанию и ремонту.
Причиной названы санкции Европейского Союза. Это может усугубить энергетический кризис в Европе.
Олег Аксютин, директор South Stream Transport BV, ранее в этом месяце направил руководителям подразделений записку, в которой сообщил им, что с 17 сентября управление по импорту и экспорту Нидерландов отзывает свою экспортную лицензию.
South Stream Transport является голландским подразделением подконтрольной Кремлю компании «Газпром», которая управляет трубопроводом «Турецкий поток».
Магистраль проходит по дну Черного моря из России в Турцию и далее на Балканы и в Центральную Европу.
В письме содержится указание приостановить выполнение всех контрактов, связанных с технической поддержкой газопровода, включая проектирование, изготовление, монтаж, испытания, ремонт, техническое обслуживание и обучение.
«Турецкий поток» способен поставлять 31,5 млрд кубометров природного газа в год, половина из которых предназначена для Турции, а другая половина — для Балкан и Центральной Европы.
Основными европейскими потребителями являются Венгрия и Сербия.
Опубликовано: Светлана Репина
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
НАТО призвало Путина прекратить боевые действия в Украине
Занятия спортом положительно влияют на психическое и физическое здоровье
Суздальцев: газопровод «Турецкий поток» тоже будет взорван, Россию навсегда удаляют с газового рынка Европы
Гонконг собирается раздать 500 000 билетов на самолет для привлечения туристов
Суздальцев: США взорвали российские газопроводы с полного согласия ЕС