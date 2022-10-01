Reuters: КНДР запустила 4 за неделю баллистическую ракету
Северная Корея произвела четвёртый за неделю запуск баллистической ракеты в ответ на военные учение США и Южной Кореи.
1 октября новостное агентство Reuters, со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи, сообщило об очередном запуске КНДР баллистической ракеты в сторону восточного побережья Корейского полуострова.
Отмечается, что уже четвёртая за эту неделю выпущенная Пхеньяном ракеты расценивается как ответная мера на совместные военные учения США и Южной Кореей «Щит свободы Ульчи», которые стали крупнейшими за последние пять лет.
Опубликовано: Диана Мудреченко
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
НАТО призвало Путина прекратить боевые действия в Украине
Занятия спортом положительно влияют на психическое и физическое здоровье
Суздальцев: газопровод «Турецкий поток» тоже будет взорван, Россию навсегда удаляют с газового рынка Европы
Гонконг собирается раздать 500 000 билетов на самолет для привлечения туристов
Суздальцев: США взорвали российские газопроводы с полного согласия ЕС