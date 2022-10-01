Reuters: КНДР запустила 4 за неделю баллистическую ракету

Северная Корея произвела четвёртый за неделю запуск баллистической ракеты в ответ на военные учение США и Южной Кореи.

1 октября новостное агентство Reuters, со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи, сообщило об очередном запуске КНДР баллистической ракеты в сторону восточного побережья Корейского полуострова.

Отмечается, что уже четвёртая за эту неделю выпущенная Пхеньяном ракеты расценивается как ответная мера на совместные военные учения США и Южной Кореей «Щит свободы Ульчи», которые стали крупнейшими за последние пять лет.