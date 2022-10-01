Медики объяснили, почему все хронические болезни обостряются именно осенью
Это происходит потому, что в осенние месяцы людям не хватает гормона радости.
В сентябре, октябре и ноябре люди подвержены депрессиям и болям в суставах. Могут разгуляться разные хронические болезни, в том числе гастриты и язвы.
Казалось бы, после теплого лета, когда люди отдыхают на солнце, потребляют сезонные овощи и фрукты, проводят много времени на свежем воздухе, иммунитет должен быть особенно устойчивым.
Но осенью значительно уменьшается количество солнца и сокращается световой день, в результате чего организм испытывает недостаток гормона радости - мелатонина.
Человек начинает испытывать стресс, который приводит к обострению заболеваний.
Первым на стресс реагирует желудок, поэтому наиболее страдают те люди, у которых есть хронические заболевания ЖКТ.
В этом случае ни в коем случае нельзя откладывать лечение. Прогулки на свежем воздухе и приятные эмоции тоже помогут преодолеть осеннее обострение болезней.
Опубликовано: Наталья Павлова
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