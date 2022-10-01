Медики объяснили, почему все хронические болезни обостряются именно осенью

Это происходит потому, что в осенние месяцы людям не хватает гормона радости.

В сентябре, октябре и ноябре люди подвержены депрессиям и болям в суставах. Могут разгуляться разные хронические болезни, в том числе гастриты и язвы.

Казалось бы, после теплого лета, когда люди отдыхают на солнце, потребляют сезонные овощи и фрукты, проводят много времени на свежем воздухе, иммунитет должен быть особенно устойчивым.

Но осенью значительно уменьшается количество солнца и сокращается световой день, в результате чего организм испытывает недостаток гормона радости - мелатонина.

Человек начинает испытывать стресс, который приводит к обострению заболеваний.

Первым на стресс реагирует желудок, поэтому наиболее страдают те люди, у которых есть хронические заболевания ЖКТ.

В этом случае ни в коем случае нельзя откладывать лечение. Прогулки на свежем воздухе и приятные эмоции тоже помогут преодолеть осеннее обострение болезней.