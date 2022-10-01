Американское разведывательное управление разместило на своем сайте логотип с НЛО

Американское разведывательное управление National Intelligence Manager for Aviation (NIM-A) недавно разместило на своем веб-сайте новый логотип, на котором изображен НЛО.

На эмблеме видны пять самолетов, которые летят над западным полушарием. Первый похож на реактивный гражданский лайнер.

Второй самолет красного цвета напоминает российский истребитель пятого поколения. Третий – синий гиперзвуковой планирующий аппарат.

Четвертый объект с двойным хвостовым оперением, прикрепленным к задней части, и намеком на толкающий винт за фюзеляжем, выглядит как беспилотник Bayraktar TB-2.

Пятый аппарат, предположительно зависший где-то над восточной частью Тихого океана, явно является неопознанным летающим объектом. Пятый объект напоминает классическую летающую тарелку с иллюминаторами.

Миссия NIM-A заключается в том, чтобы «выявлять, анализировать и интегрировать информацию об угрозах и уязвимостях в Air Domain».

Сайт организации идентифицирует угрозы как терроризм (что объясняет гражданский реактивный лайнер), гиперзвуковое оружие, беспилотные авиационные системы и, предположительно, военные самолеты.

Весь этот широкий спектр угроз, от терроризма до войн высокой интенсивности, представлен на логотипе.

В последние годы Пентагон уделяет все больше внимания возможным НЛО. Однако логотип с неопознанным летающим объектов в итоге был удален с сайта.