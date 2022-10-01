В Южной Корее сообщили о запуске дву баллистических ракет с территории КНДР
Южнокорейское агентство Рёнхап сообщило о запуске двух баллистических ракет с территории Северной Кореи.
Южнокорейское агентство Рёнхап со ссылкой на источники в армии страны сообщило о запуске двух баллистических ракет с территории Северной Кореи.
"Северная Корея провела уже третьи пуски баллистических ракет малой дальности", - сообщает агентство.
КНДР продолжает развивать свою ракетную программу. 28 и 29 сентября были проведены пуски ракет на дальность 300-350 км. Нынешние испытания проводятся на фоне намеченных совместных военно-морских учений с участием США, Японии и Южной Кореи.
США и Северная Корея формально находятся в состоянии войны. Конфликт на корейском полуострове 1950-1953 годов был окончен перемирием между КНДР и США. Полноценный договор так и не был заключен.
Опубликовано: Максим Алексеев
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