В Южной Корее сообщили о запуске дву баллистических ракет с территории КНДР

Южнокорейское агентство Рёнхап сообщило о запуске двух баллистических ракет с территории Северной Кореи.

Южнокорейское агентство Рёнхап со ссылкой на источники в армии страны сообщило о запуске двух баллистических ракет с территории Северной Кореи.

"Северная Корея провела уже третьи пуски баллистических ракет малой дальности", - сообщает агентство.

КНДР продолжает развивать свою ракетную программу. 28 и 29 сентября были проведены пуски ракет на дальность 300-350 км. Нынешние испытания проводятся на фоне намеченных совместных военно-морских учений с участием США, Японии и Южной Кореи.

США и Северная Корея формально находятся в состоянии войны. Конфликт на корейском полуострове 1950-1953 годов был окончен перемирием между КНДР и США. Полноценный договор так и не был заключен.