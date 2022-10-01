Оспа обезьян: как не перепутать ее с другими заболеваниями
Недавно человечество столкнулось с новой инфекционной болезнью, эпидемия которой расползается по планете.
Обезьянью оспу провоцирует вирус, передающийся человеку от животных, чаще всего - от грызунов.
Встречаются и случаи передачи заболевания от человека к человеку, но они не могут вызвать развитие массовой эпидемии.
Первые признаки оспы обезьян схожи с признаками обычной простуды: повышение температуры, озноб, слабость, боли в спине и мышцах.
Позже на коже появляются красные пятна, которые постепенно превращаются в волдыри, а потом - в струпья. Причем сыпью может покрыться все тело.
Для лечения заболевания нет специфической терапии.
Назначаются противовирусные препараты и лекарства для предотвращения попадания инфекции в лопнувшие пузыри.
Защититься от заражения оспой обезьян и предотвратить развитие эпидемии поможет только массовая вакцинация.
Опубликовано: Наталья Павлова
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
НАТО призвало Путина прекратить боевые действия в Украине
Кубинцы стучат кастрюлями, протестуя против отключений электроэнергии
Суздальцев: газопровод «Турецкий поток» тоже будет взорван, Россию навсегда удаляют с газового рынка Европы
Китай построил пассажирский самолет, который будет конкурировать с Airbus и Boeing
Суздальцев: США взорвали российские газопроводы с полного согласия ЕС