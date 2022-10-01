Оспа обезьян: как не перепутать ее с другими заболеваниями

Недавно человечество столкнулось с новой инфекционной болезнью, эпидемия которой расползается по планете.

Обезьянью оспу провоцирует вирус, передающийся человеку от животных, чаще всего - от грызунов.

Встречаются и случаи передачи заболевания от человека к человеку, но они не могут вызвать развитие массовой эпидемии.

Первые признаки оспы обезьян схожи с признаками обычной простуды: повышение температуры, озноб, слабость, боли в спине и мышцах.

Позже на коже появляются красные пятна, которые постепенно превращаются в волдыри, а потом - в струпья. Причем сыпью может покрыться все тело.

Для лечения заболевания нет специфической терапии.

Назначаются противовирусные препараты и лекарства для предотвращения попадания инфекции в лопнувшие пузыри.

Защититься от заражения оспой обезьян и предотвратить развитие эпидемии поможет только массовая вакцинация.