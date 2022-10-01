ВОЗ сообщает о вспышках холеры по всему миру и росте смертности

Руководитель группы ВОЗ по холере Филипп Барбоза заявил, что в этом году число случаев заболевания холерой резко возросло, особенно в местах бедности и конфликтов.

Вспышки зарегистрированы в 26 странах, а показатели смертности резко увеличились. Обычно о вспышках заболевания сообщают менее 20 стран в год.

Болезнь распространяется при употреблении зараженной пищи или воды и может вызывать острую диарею.

Барбоза отметил, что после нескольких лет снижения числа случаев наблюдается очень тревожный всплеск вспышек холеры.

Он добавил, что средний уровень смертности в этом году почти утроился по сравнению со средним показателем за пять лет. В Африке он сейчас составляет 3%.

У большинства заболевших бывают легкие симптомы или их отсутствие, но холера может убить в течение нескольких часов, если ее не лечить.

Филипп Барбоза сказал, что до конца этого года для использования было доступно всего несколько миллионов доз вакцин, отметив среди проблем нехватку производителей.

По его словам, общей оценки числа случаев холеры в мире нет из-за различий в системах эпиднадзора в разных странах.