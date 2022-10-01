Соленый компресс поможет вылечить головную боль без таблеток
Этот простой рецепт действительно эффективен, даже если под рукой нет лекарств.
Самым лучшим способом уменьшить головную боль всегда был холодный компресс на лоб.
Но еще лучше смочить ткань или полотенце в солевом растворе - так головная боль уйдет намного быстрее.
Готовить такой раствор очень просто: 3 столовые ложки соли нужно растворить в 300 мл воды, прокипятить пару минут, а затем охладить до комнатной температуры.
Дополнительно к компрессу солевым раствором можно промокнуть затылок, лоб, шею и уши.
Боль начнет проходить буквально через несколько минут, но нужно подержать компресс на лбу до полной стабилизации состояния.
По окончании процедуры необходимо осторожно ополоснуть голову теплой водой, не наклоняясь вниз.
Опубликовано: Наталья Павлова
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