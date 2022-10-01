Хроническая инфекция в организме может стать причиной психических отклонений

При лечении инфекции очень важно прислушиваться к своему психическому состоянию.

Во время борьбы с инфекциями, такими как ковид, герпес, кандидоз и другими, в крови повышается содержание молекул иммунной системы - цитокинов, которые призваны бороться с чужеродцами.

Длительное присутствие цитокинов в организме нарушает нейронные связи в мозге, в результате чего у человека теряется концентрация, снижается работоспособность, возникает апатия и происходит внутреннее выгорание.

Все эти нарушения являются спутниками депрессии, которая постепенно вытесняет позитивные мысли и может привести к психическим расстройствам.

Поэтому при малейших психических отклонениях после перенесенной инфекции нужно немедленно обращаться к врачу.