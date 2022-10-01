Путин подписал указ о призыве 120 тысяч человек на воинскую службу

120 тысяч человек - сколько россиян охватывает новый декрет о призыве на воинскую службу по подписанному Владимиром Путиным декрету.

Документ уже опубликован на официальных сайтах Российской Федерации. Призыв будет осуществляться с 1 ноября по 31 декабря.

Подписанный в пятницу, 30 сентября указ распространяется на граждан РФ в возрасте от 18 до 27 лет, не находящихся в запасе и подлежащих призыву на военную службу в соответствии с законодательством РФ. С субботы, 1 октября, командование российской армии должно освободить от службы солдат, матросов и сержантов, у которых истек срок службы.

Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, то есть в пятницу, 30 сентября [содержание документа уже опубликовано на государственных сайтах Российской Федерации — прим. ред.].

Ранее 21 сентября Владимир Путин объявил частичную мобилизацию . Министр обороны Сергей Шойгу, выступавший на совещании вместе с Путиным, тогда отметил, что будет мобилизовано около 300 тысяч человек.

Шойгу заявил на прошлой неделе, что призывников нельзя отправлять на спецоперацию. Он добавил, что мобилизационные ресурсы России составляют почти 25 миллионов человек.