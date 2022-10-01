Салливан: американские военные готовы к любому развитию событий в Европе

Советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что американские военные готовы столкнуться с «любыми непредвиденными обстоятельствами» в Европе.

Соединенные Штаты также объявят о немедленной поставке Украине нового оружия на следующей неделе, заявил в пятницу советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан.

На следующей неделе будет «объявлено о немедленной помощи в обеспечении безопасности для Украины», сообщил советник прессе, напомнив, что Соединенные Штаты уже пообещали масштабную военную помощь в долгосрочной перспективе, в том числе 18 артиллерийских систем «Himars», которые еще предстоит изготовить.

Ранее отмечалось, что из 12 млрд долларов помощи Украине, которые в пятницу одобрил Конгресс США, 5 млрд будут направлены на поддержку планов Пентагона в Европе, прежде всего на укрепление возможностей ведения разведывательной деятельности.