Медведев пригрозил, что значительная часть украинцев может исчезнуть

Бывший президент и бывший премьер-министр России прокомментировал просьбу Украины об ускоренном вступлении в НАТО.

В своем сообщении он также высмеял президента США и генсека Североатлантического альянса и пригрозил украинцам, что "большая их часть исчезнет".

"Зеленский хочет ускоренно вступить в НАТО. Отличная идея. Просто умоляет Североатлантический альянс ускорить начало третьей мировой войны. Явно накрыло парня", - написал бывший президент России в своем Telegram-канале.

Президент Украины сообщил, что подает заявку на вступление своей страны в НАТО в ускоренном порядке. Владимир Зеленский передал решение сразу после заседания СНБО. Это был ответ на подписание в Кремле документов о присоединении к России четырех украинских областей: Херсонской, Луганской, Донецкой и Запорожской. США и Европа не признают эту незаконную аннексию.

"Байден заявил о непризнании факта присоединения новых территорий к России. Даже странно, что вспомнил про нас. Однако обидно. Могли бы найти хорошее место для открытия американского консульства в новых субъектах Российской Федерации", - написал Медведев.

Еще один человек, которого раскритиковал резидент России - Йенс Столтенберг. Генсек НАТО назвал присоединение территорий "крупнейшей со времен Второй мировой войны".

"Он говорит, если Украина перестанет воевать, она исчезнет как государство. Какой циничный мальчик - ведь если не прекратит, то исчезнет значительная часть украинцев", - пригрозил Медведев.