США и Великобритания вводят новые санкции против России
Правительство Великобритании ввело новые санкции против России в ответ на присоединение территорий, сообщает агентство "Укринформ".
Главе Центробанка Российской Федерации Эльвире Набиуллионой запретили въезд в Великобританию. Ее имущество в Великобритании также было заморожено. США ввел санкции против лиц и учреждений, ответственных за проведение референдумов.
Министерство иностранных дел Великобритании заявило, что теперь Россия потеряет доступ к ключевым западным услугам, от которых она зависит, в том числе от IT-технологий, архитектурных услуг, инженерных услуг или юридических консультаций по определенным коммерческим сделкам.
Соединенное Королевство также запретило экспорт почти 700 товаров, имеющих решающее значение для промышленного и технологического потенциала России. Санкции коснулись и главы Центрального банка РФ Эльвиры Набиуллиной. Ее имущество заморожено, а также ей запрещен въезд на Туманный Альбион.
США также объявили о новых санкциях против России.
"Сегодня Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) наложило санкции на 14 человек в российском военно-промышленном комплексе, в том числе двух международных поставщиков, трех ключевых руководителей российской финансовой инфраструктуры, ближайших родственников некоторых высокопоставленных российских чиновников и 278 депутатов российского законодательного органа за проведение российских референдумов и попытку аннексии суверенной территории Украины", - говорится в сообщении.
OFAC опубликовало новые рекомендации, предупреждающие об ужесточении санкций, с которыми сталкиваются нероссийские игроки, оказывающие политическую или экономическую поддержку России.
В санкционный список также включен китайский поставщик, связанный с оборонными закупками России, которого Минфин США обвинил в поддержке российской оборонной компании "Радиоавтоматика".
Опубликовано: Николай Скира
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