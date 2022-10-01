Президент Южной Кореи предупредил КНДР о последствиях применения ядерного оружия
Президент Южной Кореи Юн Сок Ель предупредил КНДР о последствиях применения ядерного оружия.
Выступая по случаю Дня Вооруженных сил страны президент Южной Кореи Юн Сок Ель предупредил КНДР о последствиях применения ядерного оружия.
"Законодательное оформление ядерного статуса КНДР угрожает существованию и процветанию Республики Корея. Если она попытается его применить, то натолкнется на сокрушительный ответ со стороны американо-южнокорейского альянса", — сказал президент.
Народное собрание Северной Кореи приняло декрет, определяющий политику в области ядерного оружия. 11 пунктов документа регламентируют порядок использования ядерного оружия, его хранение, контроль и состав ядерных сил.
В настоящий момент КНДР активно развивает свою ракетную отрасль. 28 и 29 с корейского полуострова были произведены пуски баллистических ракет на дальность 300-350 км.
Опубликовано: Максим Алексеев
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