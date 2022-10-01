Южная Корея не признала присоединения к Российской Федерации новых регионов

МИД Южной Кореи заявил, что Сеул не признает включения в состав России ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей.

В своем обращении МИД Южной Кореи заявил, что официальный Сеул не признает включения в состав России ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей.

"Правительство Республики Корея решительно осуждает действия Российской Федерации в отношении Украины, считая это грубым нарушением Устава ООН", — говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что президент Владимир Путин подписал указ о включении в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Донецкой областей.