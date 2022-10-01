Депутат Государственной Думы назвал вступление Украины в НАТО губительным для альянса

Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет заявил, что если Украина вступит в НАТО, то альянс развалится на куски.

В интервью РИА Новости депутат Государственной Думы Михаил Шеремет заявил, что вступление Украины в НАТО, обернется катастрофой для альянса, он развалится на куски.

"Президент Владимир Зеленский хочет подвести НАТО под эшафот, чтобы за его счет решить свои проблемы", — сказал депутат.

Михаил Шеремет подчеркнул, что Киеву может спасти только полная капитуляция и возобновление переговоров с Москвой.