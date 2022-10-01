На острове Сахалин произошло землетрясение магнитудой в 4,6 балла
Сейсмологи зафиксировали землетрясение на острове Сахалин магнитудой в 4,6 балла
РИА Новости сообщает, что сейсмологи Единой геодезической службы РАН зафиксировали землетрясение на острове Сахалин магнитудой в 4,6 балла.
"Подземные толчки, магнитудой 4,6 балла зафиксированы в Ногликском районе острова. Очаг находится на глубине в 10 км", — сообщают сейсмологи.
В настоящий момент идет опрос населения и сбор информации.
Опубликовано: Максим Алексеев
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