На острове Сахалин произошло землетрясение магнитудой в 4,6 балла

Сейсмологи зафиксировали землетрясение на острове Сахалин магнитудой в 4,6 балла

РИА Новости сообщает, что сейсмологи Единой геодезической службы РАН зафиксировали землетрясение на острове Сахалин магнитудой в 4,6 балла.

"Подземные толчки, магнитудой 4,6 балла зафиксированы в Ногликском районе острова. Очаг находится на глубине в 10 км", — сообщают сейсмологи.

В настоящий момент идет опрос населения и сбор информации. 

Опубликовано: Максим Алексеев

 

 













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