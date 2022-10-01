Джейк Салливан: процессом вступления Украины в НАТО следует заняться в другое время

Советник президента США заявил, что вопрос о вступлении Украины в НАТО следует отложить на другое время.

Bloomberg приводит слова советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана о том, что вопрос о вступлении Украины в НАТО следует отложить на другое время.

"Наилучший способ поддержать Украину, это оказать ей практическую помощь на месте, а вопрос о вступлении в НАТО нужно рассматривать в другое время", — сказал Салливан.

Ранее сообщалось, что президент Владимир Зеленский подал заявку об ускоренном присоединении Украины к Североатлантическому альянсу.