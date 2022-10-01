Президент США подписал закон об оказании дополнительной поддержки Украине на 12,5 миллиардов долларов
Джо Байден подписал закон, согласно которому Вашингтон окажет поддержку Киеву на 12,5 миллиардов долларов.
На сайте Белого дома появилось сообщение о том, что президент США Джо Байден подписал закон, согласно которому Вашингтон окажет поддержку Киеву на 12,5 миллиарда долларов.
"Закон о продолжении выделения ассигнований в 2023 году, предусматривает выделение дополнительный средств для реагирования на ситуацию в Украине", — говорится в сообщении.
Закон предусматривает оказание Украине всесторонней помощи, в том числе и военно-технической.
Опубликовано: Максим Алексеев
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