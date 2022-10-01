Поставки газа в Европу по «Турецкому потоку» сократились на четверть после отзыва лицензии

После того, как правительство Нидерландов отозвало экспортную лицензию у компании-оператора газопровода поставки голубого топлива для европейских потребителей упали на 25%,

Газета "Ведомости" со ссылкой на сведения, предоставленные Европейской сетью операторов газотранспортных систем (ENTSOG) сообщила, что поставки газа европейским потребителям по ветке "Турецкий поток" сократилась на 25%.

29 сентября компания-оператор газопровода South Stream Transport B.V. сообщила, что правительством Нидерландов было принято решение досрочно отозвать транспортную лицензию. Поводом для такого шага послужило введение санкций Европейского союза в отношении России.

В Кремле заверили, что отзыв лицензии никак не повлияет на бесперебойную поставку газа в Европу.

Опубликовано: Максим Алексеев

 

 













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