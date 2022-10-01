Поставки газа в Европу по «Турецкому потоку» сократились на четверть после отзыва лицензии
После того, как правительство Нидерландов отозвало экспортную лицензию у компании-оператора газопровода поставки голубого топлива для европейских потребителей упали на 25%,
Газета "Ведомости" со ссылкой на сведения, предоставленные Европейской сетью операторов газотранспортных систем (ENTSOG) сообщила, что поставки газа европейским потребителям по ветке "Турецкий поток" сократилась на 25%.
29 сентября компания-оператор газопровода South Stream Transport B.V. сообщила, что правительством Нидерландов было принято решение досрочно отозвать транспортную лицензию. Поводом для такого шага послужило введение санкций Европейского союза в отношении России.
В Кремле заверили, что отзыв лицензии никак не повлияет на бесперебойную поставку газа в Европу.
Опубликовано: Максим Алексеев
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
НАТО призвало Путина прекратить боевые действия в Украине
Нэнси Пелоси выступила против вступления Украины в НАТО, ради гарантий безопасности в регионе
Суздальцев: газопровод «Турецкий поток» тоже будет взорван, Россию навсегда удаляют с газового рынка Европы
Мексика судилась с США по поводу незаконных поставок оружия и проиграла
Суздальцев: США взорвали российские газопроводы с полного согласия ЕС