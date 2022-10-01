Дженис Тернер решила бросить вызов Путину "тапочками с подогревом и электронакидкой"
Об акции протеста в адрес российского президента объявила журналистка британского издания The Times. Она собирается целый месяц мерзнуть назло Путину.
О своем грозном решении женщина сообщила на официальном сайте газеты The Times.
"Я отказываюсь пополнять 7 миллионов фунтов, которые энергокомпания выплатила в виде дивидендов. Включила режим выносливого экономного внутреннего северянина"
Далее отчаянная протестантка заявила, что будет пользоваться феном для борьбы с холодом дома.
Также она собирается использовать для обогрева масляный радиатор на самом слабом уровне под столом.
Дженис Тернер:
"Этой зимой я брошу вызов Путину тапочками с подогревом и электронакидкой"
Акция протеста продлится лишь до 1 ноября. Видимо, грядущие холода способны сломить дух даже таких суровых женщин, как Дженис Тернер.
Опубликовано: Храмова Оксана
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