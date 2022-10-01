Наемник Автандил Каджая призвал «Грузинский легион» вернуться на родину, чтобы защищать Грузию
Грузинский наемник Автандил Каджая разместил в своем Телеграм «Грузинский прохожий» обращение к соотечественникам. Которые воюют на стороне Украины.
Каджая отмечает в своем обращении, что «Грузинский легион» выполнил свои задачи на Украине и теперь киевский режим в нем не нуждается.
К тому же, пишет он, у границ Грузии «стало неспокойно» и легионерам вместо того, чтобы прохлаждаться на Украине лучше было бы вернуться на родину, чтобы защищать ее территорию.
Западные СМИ в последние дни муссируют информацию о том, что большое число граждан России покидает территорию своей страны. Наплыв по их заявлениям наблюдается в Грузии и Финляндии.
Западные спецслужбы не исключают в этой связи возможность проведения диверсий на территории этих государств, а также других европейских стран из-за невозможности провести тотальный контроль за прибывающими россиянами, в том числе и под видом просителей убежища.
Опубликовано: Тарас Медведев
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