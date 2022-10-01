Всемирный банк выделяет Украине дополнительно 530 млн долларов на неотложную помощь

Всемирный банк (ВБ) объявил, что предоставит Украине дополнительные 530 миллионов долларов в качестве поддержки для удовлетворения «неотложных потребностей», заявила его вице-президент Анна Бьрде.

Гарантом нового кредита через Международный банк реконструкции и развития (МБРР) стала Великобритания, которая направит транш в размере 500 миллионов долларов и Дания с траншем в размере 30 миллионов долларов, указано в пресс-релизе учреждения.

«Количество разрушений и повреждений в Украине впечатляет и продолжает расти. Поддержка международного сообщества до сих пор была впечатляющей (...). Украинскому народу предстоит долгий путь восстановления, и партнеры продолжат свою поддержку», — говорится в заявлении вице-президента Всемирного банка по Европе и Центральной Азии Анны Бьерде.

По оценкам учреждения, «долгосрочные затраты на реконструкцию огромны и превысят 100 миллиардов долларов в течение следующих трех лет», добавила Анна Бьерде. Этот новый транш доводит помощь, предоставленную ВБ Украине, до 13 миллиардов долларов с начала конфликта, из которых 11 миллиардов уже выплачено.

Чуть ранее в тот же день американский Конгресс также проголосовал за новый транш помощи Украине в размере 12,3 миллиарда долларов, включая 3,7 миллиарда евро на военную технику, доведя общий объем американского пакета до 65 миллиардов долларов. Министр финансов США Джанет Йеллен воспользовалась возможностью, чтобы призвать «других доноров не только ускорить выплаты Украине, но и увеличить свою помощь».