Северная Корея запустила две баллистические ракеты в сторону Японского моря

В субботу, 1 октября Северная Корея запустила две баллистические ракеты малой дальности.

Ракеты упали в Японское море у восточного побережья страны. Южнокорейская армия заявила, что на этой неделе она уже были осуществлены четыре пуска ракет ссо стороны Пхеньяна.

По словам начальника Генштаба Южной Кореи, ракеты имели дальность около 320 километров и летели на высоте 30 километров со скоростью, в шесть раз превышающей скорость звука.

Испытание ракеты также подтвердила Береговая охрана Японии, которая сообщила, что одна из ракет пролетела 400 км, а другая 350 км , достигнув высоты 50 км, сообщил министр обороны Тосиро Ино.

Командование ВМС США в Индо-Тихоокеанском регионе заявило, что ракеты не представляют прямой угрозы личному составу США или территории США и их союзников.

Северная Корея запустила ракеты на этой неделе, когда в регионе находилась вице-президент США Камала Харрис. Пхеньян также провел первое испытание межконтинентальной баллистической ракеты с 2017 года.

В ответ на рост напряженности в регионе Южная Корея и Япония в последние дни сентября провели совместные военно-морские учения с США.