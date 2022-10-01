Салливан: Белый дом относится серьезно к ядерным угрозам Путина

Советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан заявил в пятницу, что США очень серьезно относятся к ядерным угрозам Владимира Путина, однако сигналов о возможном применении ядерного оружия пока не наблюдается, сообщает CNN.

Салливан также пояснил, что Соединенные Штаты сообщили России, что использование такого оружия вызовет очень решительный ответ со стороны Соединенных Штатов, и что НАТО усилило наблюдение за ядерными установками.

Он также сообщил, что на следующей неделе Вашингтон представит Украине очередной пакет помощи.

Касаясь повреждения газопровода "Северный поток", он оговорился, что для установления его причин требуется еще некоторое время. Он добавил, что Вашингтон и его союзники должны быть обеспокоены атакой России на западную инфраструктуру.

Салливан предупредил, что США введут санкции против любых организаций, поддерживающих усилия России по присоединению украинских территорий.

Ранее в пятницу, 30 сентября, Владимир Путин объявил о включении Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей в состав Российской Федерации.

На вопрос о решении Киева подать заявку на вступление в НАТО Салливан ответил, что лучший способ поддержать Украину — это "практическая помощь" на ее территории.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Украина подает заявку на вступление в НАТО по ускоренной процедуре.