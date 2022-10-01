Politico: В Белом Доме шокированы заявлением Украины на вступление в НАТО

Заявление Украины на вступление в члены североатлантического альянса удивило Вашингтон.

Вчера, 30 сентября, Украина подала заявку на ускоренное вступление в ряды североатлантического альянса. Об этом в видеообращении заявил президент страны Владимир Зеленский.

Практически сразу же последовала реакция мирового сообщества. В России назвали данный шаг желанием Украины приблизить третью мировую войну. Руководство же самого НАТО в лице генерального секретаря Йенса Столтенберга решительно ответило: "Сейчас мы не может принять Украину в альянс".

При этом глава альянса отметил, что сама подача заявки является законным правом любой стран, в том числе и Украины. "Отворот" Киеву дал и Вашингтон. Представители Белого дома заявили, что "Сейчас не время для присоединения Украины к НАТО".

Казалось бы, такой шаг не может пройти без согласования с Соединенными Штатами, но столь резкое заявление Украины удивило даже их. По сообщению интернет-издания Politico, подача Украиной заявки в НАТО стало сюрпризом для Белого Дома.

"Решение Зеленского подать заявку на ускоренное вступление в НАТО стало сюрпризом для администрации США - Politico", - пишет "Комсомолка".