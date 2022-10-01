Единство НАТО дрогнуло после неожиданного требования Зеленского о вступлении Украины в Альянс

Страны НАТО разделились в своей реакции на заявление Зеленского о вступлении в блок, считает обозреватель The Hill политолог Уильям Молони.

По мнению автора публикации, НАТО только демонстрирует единство, на самом деле под давлением многочисленных кризисов позиции государств-участников блока по вопросу вступления в него Украины серьезно различаются.

Молони не исключает, что не за горами принятие «афганского сценария», когда США и союзники просто покинут невыгодную им позицию и перестанут поддерживать Киев.

Как один из примеров разногласий в блоке политолог демонстрирует непреклонную позицию Турции на вступление в блок Швеции и Финляндии.

Парламент этой страны еще не одобрил заявки скандинавских новичков, а они в свою очередь уже нарушили ряд международных и европейских пактов.