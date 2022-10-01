Единство НАТО дрогнуло после неожиданного требования Зеленского о вступлении Украины в Альянс
Страны НАТО разделились в своей реакции на заявление Зеленского о вступлении в блок, считает обозреватель The Hill политолог Уильям Молони.
По мнению автора публикации, НАТО только демонстрирует единство, на самом деле под давлением многочисленных кризисов позиции государств-участников блока по вопросу вступления в него Украины серьезно различаются.
Молони не исключает, что не за горами принятие «афганского сценария», когда США и союзники просто покинут невыгодную им позицию и перестанут поддерживать Киев.
Как один из примеров разногласий в блоке политолог демонстрирует непреклонную позицию Турции на вступление в блок Швеции и Финляндии.
Парламент этой страны еще не одобрил заявки скандинавских новичков, а они в свою очередь уже нарушили ряд международных и европейских пактов.
Опубликовано: Тарас Медведев
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