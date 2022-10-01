Глава МОК Томас Бах хочет допустить к соревнованиям российских спортсменов

Глава Международного олимпийского комитета Томас Бах считает, что российские спортсмены, осуждающие действия своей страны, должны быть допущены к спортивным соревнованиям, сообщает Reuters.

Российским спортсменам уже много месяцев запрещен выход на большинство спортивных арен. Россияне были исключены из соревнований после того, как их страна начала военную специальную операцию в Украине.

Например, Международая федерация футбола (ФИФА) и Европейский союз футбольных ассоциаций (УЕФА) не допускают россиян к участию ни в каких соревнованиях сборных команд и клубов. Россияне были дисквалифицированы и в других дисциплинах. Недавно в Польше завершился чемпионат мира по волейболу, который должен был пройти в России. Однако у нее отобрали право на организацию турнира.

Также несколько месяцев назад МОК выпустил рекомендацию для всех спортивных ассоциаций мира. Российских спортсменов рекомендовали исключить из спортивных соревнований.

Несмотря на некоторые сообщения в СМИ о том, что в скором времени к соревнованиям могут быть допущены российские спортсмены, глава МОК Томас Бах придерживается мнения, что россиян нельзя допускать к спортивным соревнованиям. Но в интервью Corriere della Sera он признал, что некоторых из них следует допустить.

"Мы прямо осудили Россию и приостановили ее членство в МОК, попросив международные федерации не принимать представителей этой страны и не проводить мероприятия на территории России. Все приняли наш совет. Это был хороший выбор, но он не решает нашу дилемму. Те, кто дистанцировался от режима, должны иметь возможность соревноваться под нейтральным флагом", - сказал глава МОК.

Он также добавил, что даже если бы МОК захотел вернуть российских спортсменов в соревнования, это было бы непросто.