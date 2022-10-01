«Энергоатом» Украины: Неизвестные похитили гендиректора Запорожской АЭС Мурашова

Неизвестные похитили гендиректора Запорожской АЭС Игоря Мурашова и увезли его в неизвестном направлении, сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на информацию концерна украинского концерна "Энергоатом".

В пятницу, 30 сентября, около 16:00 автомобиль Игоря Мурашова был остановлен российским патрулем на пути к Энергодару. Мужчине завязали глаза и увезли в неизвестном направлении. В настоящее время судьба Мурашува неизвестна.

В сообщении компании подчеркивается, что руководитель станции имеет соответствующую лицензию на управление объектом и несет ответственность за ядерную и радиационную безопасность.

"Его похищение ставит под вопрос безопасность эксплуатации крупнейшей в Европе атомной электростанции", — говорится в сообщении.

Глава "Энергоатома" Петр Котин обратился к главе Международного агентства по атомной энергии Рафаэлю Гросси и главе Всемирной ассоциации операторов атомных станций Тому Митчеллу с просьбой принять все возможные меры для срочного освобождения Игоря Мурашова.

Запорожская АЭС — крупнейшая атомная электростанция в Европе. В начале марта ее территория была занята российскими войсками.