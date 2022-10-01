«Энергоатом» Украины: Неизвестные похитили гендиректора Запорожской АЭС Мурашова
Неизвестные похитили гендиректора Запорожской АЭС Игоря Мурашова и увезли его в неизвестном направлении, сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на информацию концерна украинского концерна "Энергоатом".
В пятницу, 30 сентября, около 16:00 автомобиль Игоря Мурашова был остановлен российским патрулем на пути к Энергодару. Мужчине завязали глаза и увезли в неизвестном направлении. В настоящее время судьба Мурашува неизвестна.
В сообщении компании подчеркивается, что руководитель станции имеет соответствующую лицензию на управление объектом и несет ответственность за ядерную и радиационную безопасность.
"Его похищение ставит под вопрос безопасность эксплуатации крупнейшей в Европе атомной электростанции", — говорится в сообщении.
Глава "Энергоатома" Петр Котин обратился к главе Международного агентства по атомной энергии Рафаэлю Гросси и главе Всемирной ассоциации операторов атомных станций Тому Митчеллу с просьбой принять все возможные меры для срочного освобождения Игоря Мурашова.
Запорожская АЭС — крупнейшая атомная электростанция в Европе. В начале марта ее территория была занята российскими войсками.
Опубликовано: Николай Скира
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
НАТО призвало Путина прекратить боевые действия в Украине
С 1 октября Польша начала импорт газа с норвежского шельфа по новому газопроводу Baltic Pipe
Суздальцев: газопровод «Турецкий поток» тоже будет взорван, Россию навсегда удаляют с газового рынка Европы
Эксперты уверены: сельдь может быть круче семги
Суздальцев: США взорвали российские газопроводы с полного согласия ЕС